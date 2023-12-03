Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Alev Aldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre, öğlen saatlerinde Silvan- Diyarbakır kara yolunun 45'inci kilometresinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, seyir sırasında motor kısmından alev aldı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yolcunun bulunmadığı araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.