Diyarbakır'da yılın ilk 2 ayındaki trafik kazaları korkuttu: 12 ölü, 713 yaralı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da yılın ilk 2 ayında meydana gelen 885 kazada 12 kişi öldü, 713 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır'da trafik kaza bilançosunu açıkladı. Ocak ayındaki 491 kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 407 kişi ise yaralandı. Kazaların 233'ünün ölümlü ve yaralamalı, 258'inin ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.

Şubat ayında ise 393 kazada 4 kişi öldü, 306 kişi yaralandı. Kazaların 154'ü ölümlü yaralamalı olurken, 239'unun maddi hasarlı olduğu açıklandı. 2 ayda toplamda gelen 885 kazada 12 kişi öldü, 713 kişi yaralandı. Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu açıklanan istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, 'taşıt giremez' trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi. - DİYARBAKIR