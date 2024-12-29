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Diyarbakır'da Yılbaşı Öncesi Narko-Kapan Uygulaması

Diyarbakır'da Yılbaşı Öncesi Narko-Kapan Uygulaması
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Diyarbakır'da, yılbaşı öncesinde 500 personel ve 25 timle gerçekleştirilen 'narko-kapan' uygulaması ile uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimler yapıldı. 4 ilçede parklar, bahçeler ve umuma açık alanlar kontrol edildi.

Diyarbakır'da yılbaşı öncesi 500 personel ve hareket halindeki 25 tim ile "narko-kapan" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarafından gençler başta olmak üzere vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirleri ve çevreye zarar veren uyuşturucu bağımlısı gruplara yönelik, yeni yıl öncesinde kent merkezinde bulunan 4 ilçede "narko-kapan" uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamaya yaklaşık 500 personel katılıp hareket halinde olan yaklaşık 25 tim ile park, bahçeler ile umuma açık alanlar, metruk haldeki binalar ve ara sokaklar kontrol edilmiş, 10 ayrı yerde kurulan sabit uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranarak denetime tabi tutuldu.

Uyuşturucu ile mücadelenin her zaman olduğu gibi 2025 yılında da azim, kararlılık ve özverili bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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