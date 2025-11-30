Diyarbakır'da Yıkım Esnasında Sağlam Bina Hasar Aldı

Diyarbakır'da bir bina, yanındaki ağır hasarlı bina yıkılırken hasar aldı. Bina sakinleri, başvurularına 'hasar tespitine yer yok' cevabı aldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan bir binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yıkım ihalesini alan ekip, çalışma gerçekleştirdiği sırada sağlam olan binanın duvarlarının bir bölümünü yıktı. Bina sakinleri duruma tepki göstererek apartmanlarında hasar tespiti yapılması için ilgili kuruma dilekçeyle başvurdu. Bina sakinleri, 'hasar tespitine yer yok' cevabı alınca şaşırdı.

Yıkım sırasında sağlam binalarının hasar gördüğünü belirten Pınar Apartmanı sakinleri, "Yaklaşık 20 gün önce yıkım çalışmalarına başlandı. Geçtiğimiz günlerde yıkım esnasında sağlam olan bizim binamız zarar gördü, duvarları yıkıldı. Biz de dilekçe ile binamızın hasar tespitinin yapılması için başvuruda bulunduk. Gelen 'hasar tespitine yer yok' cevabı ile neye uğradığımızı şaşırdık. Allah korusun bir deprem olduğunda ve öldüğümüzde mi bu konular gündeme gelecek. Yıkım öncesinde bize herhangi bir uyarı bile yapılmadı. Yıkım anında binamız sallanmaya başladı. Sağlam binamız hasar gördü, bununla ilgili yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR