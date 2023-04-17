Diyarbakır'da yayaya araç çarptı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya araç çarptı.

Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi şehirlerarası otogar karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen araç çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR