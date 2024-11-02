Diyarbakır'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Çarpma sonucunda feci şekilde hayatını kaybeden yaya, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya feci şekilde hayatını kaybetti.
Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi yeni toplu konutlar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, E.T. idaresindeki 34 VOV 84 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde vücüdu ikiye bölünen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR