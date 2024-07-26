Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Yaya Geçidindeki Kazalar Esnafı Endişelendiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki esnaf, sık sık kaza yaşanan yaya geçidinde yetkililerin önlem almasını istedi. Son olarak bir çocuğun otomobil çarpmasıyla yaralandığı olay, esnafın endişesini artırdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'ndeki esnaf, sık sık kaza yaşanan yaya geçidinde yetkililerin önlem almasını istedi.

Dün, Kayapınar Caddesi Gaziler Çeşme durağında ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna otomobil çarptı. Çocuk, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kayapınar Caddesi'nde meydana gelen trafik kazalarının çoğunun ölümlü ve yaralanmalı olduğunu dile getiren esnaf Ahmet Gökhan yetkililere, yaya geçidine trafik ışıklarının konulmasını istedi. 12 senedir caddede esnaf olduğunu dile getiren Gökhan, "Dükkanımızın bulunduğu cadde üzerinde sürekli kazalar meydana geliyor. Yetkililerden bu kazaların olmaması için önlem almasını rica ediyoruz. Yaya geçidine bir ışık bırakılabilir. En son dün bir trafik kazası meydana geldi. Bir kadın çocuklarıyla yolun karşısına geçerken ışık olmadığı için otomobil çocuğuna çarptı" dedi.

Kuyumcu Abdurrahman Sağlam da, "Peyas Mahallesi'nde esnafım. Dün bir trafik kazası meydana geldi. Yaya geçidinde trafik ışığı olmadığı için yolun karşısına geçen bir çocuğa araç çarptı. Kazanın olduğu caddede araçlar hızlı geçtiği için haftanın en az 3 günü trafik kazası meydana geliyor. Yetkililer duruma bir çare bulmalıdır" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Kayapınar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var

Bakmadan Geçme

Cem Özkök kimdir? Cem Özkök kaç yaşında, nereli? Basel- Mulhouse Havalimanı'nda bomba ihbarı! Havalimanında ne oldu? Bomba ihbarı gerçek mi? Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! Manisa'da ne oldu? Olay ne? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024 ll Okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar? ROCKY RABBIT GÜNLÜK ŞİFRE || Rock Rabbit nedir? 26 Temmuz 2024 Rocky Rabbit kombo kartları Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? Kızıl Goncalar 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi açıklandı mı? SÜPER KUPA MAÇ BİLETİ || Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maç biletleri satışa çıktı mı? SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL || Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır?
Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title