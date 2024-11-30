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Diyarbakır'da Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama

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Diyarbakır'da yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yasadışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından nitelikli dolandırıcılık şebekesi ile yasadışı bahis şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

Diyarbakır merkezli Adana ve Mersin illerini kapsayan nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı hafta içerisinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda ise gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır'da Yasadışı Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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