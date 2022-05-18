Yasa dışı silah ticareti operasyonu - Haberler

Diyarbakır'da polis ekipleri, Sur ilçesinde kaçak silah atölyesine düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yaklaşık 4 ay süren geniş çaplı ve titiz bir çalışma yürüttü. Çalışmalar neticesinde Sur ilçesinde tespit edilen kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 20 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet seri numaraları silinmiş faturasız kuru sıkı tabanca, 10 adet AK-47 marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 132 adet şarjör, 1 adet av tüfeği, silah imalatında kullanılan bir pres makinesi, kaynak makinesi, mengene, matkap, torna makinesi, taşlama makinesi, fırınlama makinesi, çok sayıda tabanca tamirinde ve yapımında kullanılan malzeme ile 9 bin 435 TL ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(Abdulkerim Kantarcıoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa