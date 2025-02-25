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Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı, 6 Tutuklama

Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı, 6 Tutuklama
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Diyarbakır'da 11 adrese eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik takipli çalışmalar kapsamında, Bağlar ilçesinde 3 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 7 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin toplanması amacıyla 3'ü iş yeri olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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