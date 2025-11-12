Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 46 Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'da yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yöneten 46 şüpheliye yönelik "Markaj" operasyonu düzenlendi. Hesaplarında 2 milyar 743 milyon lira para hacmi olan şüphelilerden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları ile MASAK analizleri sonucunda banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacmi 2 milyar 743 milyon TL olduğu belirlenen şüphelilerin Diyarbakır'da kiraladıkları ofis ve dairelerde Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak bu sitelerin finans ayağını yönettikleri, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri ve yakalanmamak için sık sık ofis değiştirdikleri tespit edildi. İl genelinde 53 adreste 46 şüpheliye yönelik eş zamanlı "Markaj" adı verilen operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 4 silah ele geçirilirken, 46 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 46 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR