Haberler

Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen 'Markaj' operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 2,7 milyar lira hacim bulunuyor. 25 kişi tutuklandı, 21 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yöneten 46 şüpheliye yönelik "Markaj" operasyonu düzenlendi. Hesaplarında 2 milyar 743 milyon lira para hacmi olan şüphelilerden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları ile MASAK analizleri sonucunda banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacmi 2 milyar 743 milyon TL olduğu belirlenen şüphelilerin Diyarbakır'da kiraladıkları ofis ve dairelerde Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak bu sitelerin finans ayağını yönettikleri, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri ve yakalanmamak için sık sık ofis değiştirdikleri tespit edildi. İl genelinde 53 adreste 46 şüpheliye yönelik eş zamanlı "Markaj" adı verilen operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 4 silah ele geçirilirken, 46 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 46 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Prof. Dr. Sözbilir: Deprem fırtınası birkaç ay sürebilir

Profesörden deprem fırtınası yaşanan ilçe için korkutan sözler
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.