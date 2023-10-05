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Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine 'Format' operasyonu: 15 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik belirlenen şüphelilerin dernek ve internet kafe görünümlü işyerlerini tercih ettiklerini belirtildi.

Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine 'Format' operasyonu: 15 gözaltı

DİYARBAKIR'da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik belirlenen şüphelilerin dernek ve internet kafe görünümlü işyerlerini tercih ettiklerini belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Diyarbakır Metaverse Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

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