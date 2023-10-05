Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine 'Format' operasyonu: 15 gözaltı
Diyarbakır'da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik belirlenen şüphelilerin dernek ve internet kafe görünümlü işyerlerini tercih ettiklerini belirtildi.
Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine 'Format' operasyonu: 15 gözaltı
DİYARBAKIR'da, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sanal devriyede, 'Metaverse Bahis' adıyla kurdukları sanal ağda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 'Format' adı verilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Hesaplarında 36 milyon liralık hareketlilik belirlenen şüphelilerin dernek ve internet kafe görünümlü işyerlerini tercih ettiklerini belirtildi.