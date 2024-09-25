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Diyarbakır'da Yaralı Güvercin Trafiği Kilitledi

Diyarbakır'da Yaralı Güvercin Trafiği Kilitledi
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Bağlar ilçesinde yaralı bir güvercini kurtarmaya çalışan vatandaşlar trafiği durdurdu. Sürücülerin kornaları caddedeki durumu daha da zorlaştırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cadde üzerinde yaralı bir güvercin, trafiği birbirine kattı.

Bağlar'ın Bağcılar Mahallesi'nde araçların altına giren yaralı güvercini fark eden duyarlı vatandaşlar onu kurtarmaya çalışırken, duran trafikten rahatsız olup kornaya basan sürücüler ise trafiği daha da zorlaştırdı.

Olay, hem hayvanlara duyarlılığı hem de sürücülerin dikkatini gözler önüne serdi. Araçların altına giren yaralı güvercin vatandaşların uzun uğraşları sonrasında caddeden çıkıp trafiğin olmadığı yeşil alana geçti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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