Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Yankesicilere Operasyon: 6 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da polis ekipleri, simitçi, seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri izlemeye aldı. Bayram yoğunluğunu fırsat bilen yankesicilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır'da polis ekipleri, simitçi, seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri izlemeye aldı. Bayram yoğunluğunu fırsat bilen yankesicilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Kurban Bayramı alışverişi yapmak isteyen vatandaşların çarşı ve pazara akın etmesiyle birlikte kalabalıktan faydalanmak isteyen yankesicileri takibe aldı.

Halkın yoğun olduğu yerlerde polis, simitçi ve seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri izlemeye aldı. Takipten hemen sonra düğmeye basan polis ekipleri, yankesicilere yönelik 'Kanca' operasyonu düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde çaldıkları çanta, cüzdan ve telefonlar ele geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesi çerçevesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan ekipler, bayramda turist akınına uğrayan tarihi Sur ve Bağlar ilçelerinde hırsızlara göz açtırmazken, ses yayın aracıyla bayram boyunca vatandaşları anonslarla uyardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

Yollar eşkıyaya emanet! 6 aylık bebeğin bulunduğu araca saldırıp aileyi darp ettiler

 Anız yangınları bitmek bilmiyor! Suriye sınırındaki 7 köy alevlere teslim oldu

Anız yangınları bitmek bilmiyor! Suriye sınırındaki 7 köy alevlere teslim oldu

 HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

HDP'li Encü'den skandal paylaşım! Portekiz'i Kürtçe sözlerle tebrik etti

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title