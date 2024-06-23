Diyarbakır'da Yankesicilere Operasyon: 6 Tutuklama
Diyarbakır'da polis ekipleri, simitçi, seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri izlemeye aldı. Bayram yoğunluğunu fırsat bilen yankesicilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Diyarbakır'da polis ekipleri, simitçi, seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri izlemeye aldı. Bayram yoğunluğunu fırsat bilen yankesicilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Kurban Bayramı alışverişi yapmak isteyen vatandaşların çarşı ve pazara akın etmesiyle birlikte kalabalıktan faydalanmak isteyen yankesicileri takibe aldı.
Halkın yoğun olduğu yerlerde polis, simitçi ve seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri izlemeye aldı. Takipten hemen sonra düğmeye basan polis ekipleri, yankesicilere yönelik 'Kanca' operasyonu düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde çaldıkları çanta, cüzdan ve telefonlar ele geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesi çerçevesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Öte yandan ekipler, bayramda turist akınına uğrayan tarihi Sur ve Bağlar ilçelerinde hırsızlara göz açtırmazken, ses yayın aracıyla bayram boyunca vatandaşları anonslarla uyardı. - DİYARBAKIR