Diyarbakır'da Yangından Kurtarılan Yavru Kediye İtfaiye Müdahalesi
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen kediye oksijen vererek ilk müdahalede bulundu.
Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde bodrum katındaki yangından kurtarılan yavru kediyi itfaiye erleri oksijen vererek müdahalede bulundu.
Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 150. Sokak'ta bir sitedeki binanın bodrum katında elektrik kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye erleri, yangına müdahale ederken bodrum katında mahsur kalan yavruyu kediyi kurtardı. İtfaiye erleri, dumandan etkilenen kediye kendi oksijen tüplerinden oksijen vererek ilk müdahalede bulundu. - DİYARBAKIR