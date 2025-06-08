Diyarbakır'da Yangında 4 Kişinin Ölümüne İlişkin 2 Tutuklama

Diyarbakır'da Yangında 4 Kişinin Ölümüne İlişkin 2 Tutuklama
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Diyarbakır'da 5 Haziran'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden 4 kişiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin 2 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aynı aileden 4 kişinin hayatını yaşamını yitirdiği yangına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden müteahhit M.A. ve yapı denetim sorumlusu B.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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