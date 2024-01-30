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Diyarbakır'da Yangında 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı kırsal Sarmaşık Mahallesinde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı kırsal Sarmaşık Mahallesinde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Eğil'in kırsal Sarmaşık Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi sobayı yakıp içeride 1,5 yaşında çocuk ile 2 aylık bebeğin olduğu evden dışarı çıktı. Evde çıkan yangın sonucu 1,5 yaşındaki çocuk, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının meydana geldiği evde ise maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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