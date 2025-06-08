Diyarbakır'da Yangın Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklamalar

Diyarbakır'da Yangın Soruşturmasında Gözaltı ve Tutuklamalar
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Diyarbakır'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili olarak 1 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 2 kişi gözaltına alındı. Yangın sonrası müteahhit ve yapı denetim sorumlusunun tutuklandığı öğrenildi.

Diyarbakır'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 1'i yakalama, 2 gözaltı kararı çıkartıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 1'i yakalama, 2 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Şüphelilerden müteahhit M.A. ve yapı denetim sorumlusu B.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmıştı.

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep Çavdar (4) hayatını kaybetmiş, 5 kişi gözaltına alınmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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