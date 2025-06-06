Diyarbakır'da Yangın Soruşturmasında 4 Gözaltı
Diyarbakır'da çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı. Yangında bir anne ve üç çocuğu yaşamını yitirirken, 13 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa