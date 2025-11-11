Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çökme: Üç İşçi Hayatını Kaybetti

Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi viyadük inşaatı iskelesinde meydana gelen çökme olayına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Şu anda iki tane savcımız bu olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sorumluların tespitiyle birlikte gerekli müeyyideler uygulanacak" dedi.

Edinilen bilgilere göre Kulp-Muş kara yolu üzerinde yapımı devam eden viyadük inşaatının iskelesinde çökme meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45) ve Salih Lale'nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Mehmet Şirin Y. (50) ve Cüneyt N. (36) hastaneye kaldırıldı.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Kulp ilçesinde açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, bugün saat 12.30 sularında viyadük ayaklarının betonu dökülürken bir kazanın meydana geldiğini söyledi. Vali Zorluoğlu, "Maalesef üzücü bir kaza meydana geldi ve o kaza neticesinde 5 tane çalışan işçimiz orada yüksekten düşmek suretiyle yaralandılar. Tabii süratle oraya gerek 112 üzerinden gerek diğer yollarla haber alır almaz. Tüm birimlerimiz başta Jandarma, AFAD, itfaiye gibi birimlerimiz olmak üzere gereken müdahale yapıldı. Orada yaralılar süratle hastanelere sevk edildi. Maalesef şu ana kadar üç tane çalışanımız hayatını kaybetti. İki tane yaralımız ki bir tanesi hava ambulansıyla olmak üzere buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bunlardan bir tanesinin durumu ağır, diğeri de tıbben sıkıntılı olmakla birlikte biri biraz daha ağır bir vaka. Bunları da hastanede yakından takip ediyoruz. Tabii üç tane çalışanımızın, kardeşimizin vefatından büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmeliyim. Allah rahmet eylesin hepsine. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza inşallah yüce Allah'tan şifa diliyoruz. Biz de başsavcımızla birlikte bölgedeydik. Oraya da gittik. Yerinde inceledik ve başsavcılığımız aracılığıyla zaten gereken adli soruşturmayı kapsamlı bir şekilde başlattı. Şu anda iki tane savcımız doğrudan bu olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Elbette bütün boyutlarıyla ele alınacak ve sorumluların tespitiyle birlikte gerekli cezai müeyyideler de uygulanacak. İdare boyutuyla da biz valilik olarak ilgileniyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR