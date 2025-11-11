Haberler

Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çökme: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatı iskelesinde meydana gelen çökme sonucunda, 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi yaralandı ve yetkililer inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatı iskelesinde meydana gelen çökmede ölü sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Kulp-Muş kara yolu üzerinde yapımı devam eden viyadük inşaatının iskelesinde çökme meydan geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45) ve Salih Lale (52) hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehmet Şirin Yalçıner de (50) kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapışan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cüneyt N.'nin (36) hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.