Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çökme: Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatı iskelesinde meydana gelen çökmede ölü sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Kulp-Muş kara yolu üzerinde yapımı devam eden viyadük inşaatının iskelesinde çökme meydan geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45) ve Salih Lale (52) hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehmet Şirin Yalçıner de (50) kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesinde yapışan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cüneyt N.'nin (36) hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR