Diyarbakır'da Viyadük İnşaatında Çöken İskelede 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşaat halindeki viyadükte yaşanan iskele çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadük inşaatında iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi defnedildi.
Kulp-Muş kara yolu üzerinde yapımı devam eden viyadükte iskele çökmesi sonucu Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45), Salih Lale (52) ve Mehmet Şirin Yalçıner (50) hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehmet Cüneyt N.'nin (36) Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR
