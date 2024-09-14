Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu ve Asayiş Suçlarından Aranan 3 Zanlı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da polisin gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde, uyuşturucu ticareti ve çeşitli asayiş suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı. Zanlıların toplamda 9 ila 16 yıl arasında hapis cezası bulunuyor.

Diyarbakır'da polis uygulaması ve denetiminde 9 ila 16 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı.

Kentte yapılan yol uygulaması ve polis denetiminde uyuşturucu ticareti ve çeşitli asayiş suçlarından aranan 3 farklı şahıs güvenlik güçlerince yakalandı.

10 Eylül'de Şanlıurfa yol uygulama noktasında durdurulan E.M., yapılan GBT-UYAP sorgusunda Batman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan toplam 16 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Bağlar ilçesinde Göçmenler Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan V.Y. isimli şahsın, yapılan GBT sorgusunda 7 farklı asayiş suçundan arandığı tespit edildi. V.Y.'nin, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "vergi usul kanununa muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit ve mermi bulundurma" gibi suçlardan toplam 9 yıl 52 gün hapis cezası ve 1080 TL para cezası ile arandığı belirlendi.

9 Eylül'de ise Gürsel Caddesi'nde yapılan denetimde, S.Y. isimli şahsın GBT sorgusunda, Ankara Batı ve Ceyhan İlamat Büroları tarafından "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından toplam 13 yıl 14 ay hapis cezası ve 58 bin TL para cezası ile arandığı belirlendi. Yapıcıoğlu, parmak izi alındıktan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk

Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Amca Salim Güran'ın son ifadesi: Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için arama kayıtlarını sildim

"Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için silmiştim"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı
Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title