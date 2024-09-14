Diyarbakır'da Uyuşturucu ve Asayiş Suçlarından Aranan 3 Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da polis uygulaması ve denetiminde 9 ila 16 yıl arasında hapis cezası bulunan 3 zanlı yakalandı.

Kentte yapılan yol uygulaması ve polis denetiminde uyuşturucu ticareti ve çeşitli asayiş suçlarından aranan 3 farklı şahıs güvenlik güçlerince yakalandı.

10 Eylül'de Şanlıurfa yol uygulama noktasında durdurulan E.M., yapılan GBT-UYAP sorgusunda Batman İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan toplam 16 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Bağlar ilçesinde Göçmenler Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan V.Y. isimli şahsın, yapılan GBT sorgusunda 7 farklı asayiş suçundan arandığı tespit edildi. V.Y.'nin, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "vergi usul kanununa muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit ve mermi bulundurma" gibi suçlardan toplam 9 yıl 52 gün hapis cezası ve 1080 TL para cezası ile arandığı belirlendi.

9 Eylül'de ise Gürsel Caddesi'nde yapılan denetimde, S.Y. isimli şahsın GBT sorgusunda, Ankara Batı ve Ceyhan İlamat Büroları tarafından "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından toplam 13 yıl 14 ay hapis cezası ve 58 bin TL para cezası ile arandığı belirlendi. Yapıcıoğlu, parmak izi alındıktan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR