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Diyarbakır'da Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Ticaretinden Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezası bulunan A.K., Diyarbakır'da yakalandı. Jandarma ekipleri, aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütürken bu başarıyı elde etti.

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nca aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmada "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., yakalandı. A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı Açıklaması - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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