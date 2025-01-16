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Diyarbakır'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı
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Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.D. yakalandı ve tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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