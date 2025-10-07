Diyarbakır'da Uyuşturucu Tacirine Vatandaş Darbesi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir vatandaş, mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığını iddia ettiği şahsı yakaladı. Şahsı darp eden vatandaş, uyuşturucu tacirlerine ise gözdağı verdi. Polis 1'i torbacı olduğu iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün gece Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, silah seslerinin ardından uyuşturucu sattığını savunan bir kişiyi yakalayan vatandaş, zanlıyı darp etti. Mahallede uyuşturucu satanlara gözdağı da veren ve "Bu mahallede uyuşturucu sattırmam, mahallemizden defolun" diyerek bağıran vatandaş zanlıyı kolunun altına alarak bir süre yürüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilen torbacı olduğu iddia edilen zanlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan 1'i torbacı olduğu iddia edilen 3 kişiyi gözaltına alarak konuya ilişkin inceleme başlattı. - DİYARBAKIR