Diyarbakır'da Uyuşturucu Sürücüsü Kazaya Neden Oldu

Diyarbakır'da polisin dur ihtarına uymayan araç, karşı yönden gelen içinde 4 kişilik ailenin bulunduğu araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralanırken, dur ihtarına uymayan ve yol üzerindeki iki polis aracına da çarpan araçta uyuşturucu madde olduğu öğrenildi.

Olay, Sur ilçesi Terkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Silvan yolu üzerinde 21 AGD 664 plakalı araç, kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe başladığı araç, yol üzerinde iki farklı polis aracına çarpmasına rağmen ilerlemeye devam etti. Polisten kaçmayı sürdüren araç, Terkan Caddesi'nde içinde 4 kişilik ailenin bulunduğu 34 DPR 01 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtan uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR