Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 98 Kilo Madde Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 98 kilo uyuşturucu ele geçirilirken 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, merkez ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 22-29 eylül 2025 tarihleri arasında Jandarma sorumluluk sahasında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 130 olay meydana gelirken 30 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 79 kilo skunk, 19 kilo esrar maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR