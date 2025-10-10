Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 97 Sentetik Ecza ve 92 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 97 adet sentetik ecza hap, 92 kilo esrar ve 11 kilo skunk ele geçirildi. Yakalanan 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteğiyle il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 56 olay meydana gelirken, 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 97 adet sentetik ecza hap, 92 kilo esrar maddesi ve 11 kilo skunk maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR