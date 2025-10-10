Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 97 Sentetik Ecza ve 92 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 97 sentetik ecza hapı, 92 kilo esrar ve 11 kilo skunk ele geçirildi. 39 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 97 adet sentetik ecza hap, 92 kilo esrar ve 11 kilo skunk ele geçirildi. Yakalanan 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteğiyle il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 56 olay meydana gelirken, 39 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde 97 adet sentetik ecza hap, 92 kilo esrar maddesi ve 11 kilo skunk maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.