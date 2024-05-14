Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kargo kolisinde ve araç yedek parçaları içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda kargo kolisinde ve araç yedek parçaları içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır polisinin takibinde olan şüpheliler, kargo kolisi içine yasal yük görüntüsünde uyuşturucu yerleştirdi. Kargoyu teslim etmeye giderken müdahale eden ekipler, şahısları suçüstü yakaladı.
Polis ekipleri, araç yedek parçası sevkiyatı süsü vererek uyuşturucu madde göndermek isteyen başka şüphelileri de operasyonla yakaladı. Uyuşturucu maddeler, araç filtre borularının içerisinde bulundu.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR