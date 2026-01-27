Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 2.5 kilo esrar ve 100 gram kokain ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 olay meydana gelirken 6 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Aramalarda 2.5 kilo esrar maddesi, 100 gram kokain ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
