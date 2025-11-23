Haberler

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 555 Kilogram Maddi Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 470 kilogram skunk ve 85 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı. Toplamda 25 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Diyarbakır'da, jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kilogram skunk ve 85 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır'da Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Operasyonda, toplam 555 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini aktaran

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kilogram skunk ve 85 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Operasyonumuzda; 14'ü Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık. Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde; 1 helikopter, 190 personel, TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
