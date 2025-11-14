Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 501 Gözaltı

Diyarbakır'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 501 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ekim ayı faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 501 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli makamlara sevk edilen 52 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda ve sokak çalışmalarında çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan bitkiler ele geçirildi. Buna göre 132 kilo 463 gram skunk, 27 kilo 874 gram esrar ve türevleri, 4 kilo 929 gram metamfetamin, 101 gram kokain, 10 gram eroin, 175 bin 463 adet sentetik ecza, 50 bin 209 adet ecstasy, 11 adet captagon, 4 bin 481 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - DİYARBAKIR