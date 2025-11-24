Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Şüpheliye Yasal İşlem

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birimlerin de desteğiyle, merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 16 olay meydana gelirken, 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 470 kilo skunk maddesi, 85 kilo esrar, 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - DİYARBAKIR