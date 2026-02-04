Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 22 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 22 şüpheli tutuklandı. 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde toplam 82 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde kapsamlı operasyon ve uygulamalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 82 şüpheli şahıs hakkında adli işlem tesis edilirken, yakalanan şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 5 kilo 484 gram esrar ve türevleri, 384 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 1 gram sentetik kannabinoid, 185 adet sentetik ecza hap ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas terazi muhafaza altına alındı. - DİYARBAKIR

