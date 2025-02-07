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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 504 Şüpheli Yakalandı, 68'i Tutuklandı

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonları: 504 Şüpheli Yakalandı, 68'i Tutuklandı
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Diyarbakır'da ocak ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 504 şüpheli yakalanmış, bunlardan 68'i tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Diyarbakır'da Ocak ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 504 şüpheliden 68'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ocak ayında kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 136 kilo 1 gram skank maddesi, 11 kilo 892 gram esrar ve türevleri, 13 kilo 215 gram metamfetamin maddesi, bin 866 adet ecstasy maddesi, 493 adet sentetik ecza maddesi, 17 gram kokain maddesi, 11 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Çalışmalarda 504 şüpheli yakalanırken, haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 68 şüpheli tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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