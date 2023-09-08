Diyarbakır'da uyuşturucu kullanan şahıslar yıkım sırasında yakalandı

Diyarbakır'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında uyuşturucu madde kullanan iki şahıs, ekipler tarafından çıkarıldı. Şahısların bodrum katta çakmak gazı çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı yapılırken canlarını hiçe sayarak bodrum katına giren uyuşturucu maddesi kullanan iki şahıs, ekipler tarafından çıkarıldı.

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, uyuşturucu madde kullanan iki şahıs, yıkım çalışmasının sürdüğü binanın bodrum katında kameralara yakalandı.

Canlarını hiçe sayıp bodrum katta çakmak gazı çektiği öğrenilen şahıslar, yıkım ekipleri tarafından fark edilince güvenli bölgeye götürüldü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR