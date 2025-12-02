Haberler

Diyarbakır'da Tuzağa Düşen Şahıs Silahla Yaralandı

Diyarbakır'da, eşini rahatsız eden bir kişiyi kafede tuzağa düşürüp silahla vuran saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da, eşini rahatsız eden şahsa tuzak kurup bir kafede görüşme ayarlayan kişi, şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı.

Olay Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişinin eşini rahatsız ettiğini öğrenen şahıs, eşiyle birlikte plan yaptı. İsmi öğrenilemeyen şahsı bir kafeye davet eden kadın, burada buluşma ayarladı. İçeride kadını bekleyen şahıs, tuzağa düştüğünü anlayınca kafeden kaçmaya çalıştı. Kadının kocası, belinden çıkardığı silahla şahsa ateş açtı. Ayağından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

