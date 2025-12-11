Diyarbakır'da tüplerin yola savrulduğu kaza ucuz atlatıldı

Diyarbakır'da otomobil, içinde onlarca tüp bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazada yola savrulan tüplerin patlamaması faciayı önlerken, 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Dökmetaş mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, içinde onlarca tüp bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazada onlarca tüp yola savruldu. Tüplerin patlamaması büyük bir faciayı önlerken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yola savrulan tüpler ise kontrollü olarak olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR