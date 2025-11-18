Diyarbakır'da Tren Kazası: 1 Yaralı

Diyarbakır'da rayların üzerinden geçmek isteyen araca yük treni çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Ahmed Arif Caddesi'nde meydana geldi. Rayların üzerinden geçmek isteyen otomobile bu sırada bölgeden geçen tren çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR