Diyarbakır'da Traktör Devrildi: 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör devrilmesi sonucu 1 ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği traktör devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR