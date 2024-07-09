Diyarbakır'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde trafikte denk gelen husumetli iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21 BE 500 plakalı otomobil sürücüsü Ü.A. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli akrabası olduğu öğrenilen 21 M 099 plakalı şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü O.D. trafikte karşı karşıya geldi. Araçlarını yol kenarına çekip aşağı inen taraflardan O.D., yanındaki silahla Ü.A.'ya ateş etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ü.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntüde Ü.A.'nın ayağından yaralandığı görülüyor. - DİYARBAKIR