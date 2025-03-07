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Diyarbakır'da Trafik Polislerinden Emniyet Kemeri Uyarısı

Diyarbakır'da Trafik Polislerinden Emniyet Kemeri Uyarısı
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Diyarbakır'da trafik polisleri, şehirlerarası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da trafik polisleri şehirlerarası otobüs terminalinde sürücü ve yolculara "emniyet kemeri" uyarısında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, şehirlerarası otobüs terminalinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik tüm denetimler, görevlendirilen ekip ve personel tarafında yapıldı.

Ekipler, yolcular ve sürücüler üzerinde özellikle emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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