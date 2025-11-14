Haberler

Diyarbakır'da Trafik Polisi, Sıkışık Trafikte Yanlış Durumda Olan Çocuğa Yardım Etti

Diyarbakır'da evde düşen bir çocuğu hastaneye götürmeye çalışan ailenin yardımına trafik polisi yetişti. Trafik polisi, siren açarak trafiği açıp ailenin hastaneye ulaşmasını sağladı. Küçük çocuğun sağlık durumu iyi.

Diyarbakır'da evde yere düşen küçük çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışan ailenin yardımına trafik polisi yetişti. Sıkışık olan trafiği açan polis, çocuğun hızla hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Olay, dün akşam Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Evde küçük yaştaki çocukları yere düşen aile, komşularının aracı ile çocuğu hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Yoğun trafiğe takılan aile, hemen yanlarında duran trafik polisine durumu anlatıp yardım istedi. Trafik polisi zaman kaybetmeden sirenleri açarak sıkışık trafiği açıp, çocuğun bulunduğu araca hastaneye kadar eşlik etti. Aile kısa sürede hastaneye yetiştirilirken, polisin duyarlı hareketi alkış topladı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
