Kaza yapan sürücüler kavga edince kelepçelenip karakola götürüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde minibüs ve hafif ticari aracın çarpışmasının ardından sürücüler arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen trafik polisleri, sürücüleri kelepçelemek zorunda kaldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaza yapan minibüs ve hafif ticari aracın sürücüleri kavga edince kelepçelenip karakola götürüldü.

Urfa Bulvarı'nda 34 NZU 712 plakalı hafif ticari araç ve 21 AH 023 plakalı minibüs, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Taraflar, kaza sonrası kavga edince durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Sürücüler, olay yerine sevk edilen trafik polisleri tarafında kelepçelenerek karakol polisine teslim edildi. Kaza sonrası yolda oluşan trafik, kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
