Haberler

Diyarbakır'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Polis Olay Yeri Ševk Edildi

Diyarbakır'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Polis Olay Yeri Ševk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da iki aracın çarpışmasının ardından sürücü ve yolcular arasında kavga çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Toptancılar Sitesi mevkiinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi belirlemeyene iki araç çarpıştı. Olayın ardından araçtan inen sürücü ve yolcular bir anda kavgaya tutuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, kaza ve kavga nedeni ile uzun araç kuyruğu oluştu.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Tesadüfen karşılaştığı kişiye söyledikleri İmamoğlu'nun başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.