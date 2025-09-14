Diyarbakır'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Polis Olay Yeri Ševk Edildi

Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Toptancılar Sitesi mevkiinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi belirlemeyene iki araç çarpıştı. Olayın ardından araçtan inen sürücü ve yolcular bir anda kavgaya tutuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, kaza ve kavga nedeni ile uzun araç kuyruğu oluştu.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR