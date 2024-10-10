Diyarbakır'da Trafik Kazası: 72 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı 72 yaşındaki K.R. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hafif ticarin aracın çarptığı 72 yaşındaki adam ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde Dicle Üniversitesi kavşağında İ.D. idaresindeki 21 ABV 017 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan K.R.'ye (72) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan K.R., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR