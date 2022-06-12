Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa