Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Sur 3. Sayfa Haberler

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