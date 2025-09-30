Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri takla atıp ters döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR