Diyarbakır'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada bir araç takla atarak ters döndü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri takla atıp ters döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
